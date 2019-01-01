посёлок Большое Голоустное, посёлок Большое Голоустное, Иркутский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Большое Голоустное

Иркутский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Иркутский округ, Тугутуйская волость
296Большеголоусинское с.инородцы оседлые98
296Большеголоусинское с.крестьяне4

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Иркутский район
653804Большое Голоустноепосёлок52°02'105°24'N-48-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Голоустненское сельское поселение
25612404106п Большое Голоустноепоселок
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