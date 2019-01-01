посёлок Березайка, посёлок Березайка, Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Березайка

Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Дубровская волость
6Березайка (пслк.)2-го стана, 2-го зем. уч.г.г. Зуева, Савина и Малышева21214355984211торговля и служ.река Березайка.Пчт. от., земская конная станция, жд. ст., фельдшерский пункт, казенная винная лавка, 4 мануфактуры лав., лесн. биржа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бологовский район
109018Березайкапгт58°00'39°55'O-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бологовский муниципальный район, Березайское сельское поселение
28608402101п Березайкапоселок
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