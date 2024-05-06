деревня Лысцево, деревня Лысцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Лысцево

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина Ростовского уезда Нажеровской волости деревни Лысцово Алексея Павловича Бурханова в использовании при торговле неверных весов. 1894 г. // Го Показать все
Дело об укреплении земли за крестьянином деревни Лысцово Нажеровской волости Николаем Герасимовым Почекуевым. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16. Опи Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7237Лысцово, д. вл.при р. Копце.251026107107

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Нажеровская волость
д. ЛысцевоIII. Капцевское общество114742Богородско-Капцевский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350738Лысцеводеревня57°07'39°52'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416171д Лысцеводеревня
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