посёлок Таватуй, Невьянский район, Свердловская область (на 2018) — Familio

Таватуй

Невьянский район, Свердловская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2198Тавутуй, дер.при оз. Тавутуй.56107106244281

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Таватуйская волость
556. Таватуйская (Таватуй), деревня бывшая владельческая, при озере Таватуйском, дворов 107, жителей 535, волостное правление (уездный город в 56 верстах)

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Таватуйская волость
деревня Таватуй 1352115021804464619072

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Таватуйская волость
1) д. Таватуй, на Таватуйском озере, земск. шк., вол. правл., распл.Таватуйское общество187374355Бывшие помещичьиПравославные и старообрядцыРусские50

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Невьянский район
88954Таватуйсело57°10'с.ш.60°13'в.д.O-41-097

Мы используем куки для улучшения работы сайта.