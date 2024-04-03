село Грачёвка, село Грачёвка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Грачёвка

Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1222Александровка (Грачевка), с. каз. и удел.при рч. Грачевке.90182161055996Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Андреевская волость
608. Александровка (Грачевка), село бывшее государственное и удельное, при речке Грачевке, дворов 330, жителей 2579, церковь православная, школа, 5 лавок, 6 ветряных мель Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Андреевская волость
С. Грачевка. Б. госуд. и удел. Рус. Прав.2994Р. Грачевка160771848618251781

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Курманаевский район
72587Грачевкасело52°17'с.ш.51°42'в.д.N-39-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Курманаевский муниципальный район, Сельское поселение Грачёвский сельсовет
53625416101с Грачёвкасело
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