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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1222Александровка (Грачевка), с. каз. и удел.при рч. Грачевке.90182161055996Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
608. Александровка (Грачевка), село бывшее государственное и удельное, при речке Грачевке, дворов 330, жителей 2579, церковь православная, школа, 5 лавок, 6 ветряных мель Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Грачевка. Б. госуд. и удел. Рус. Прав.2994Р. Грачевка160771848618251781
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72587Грачевкасело52°17'с.ш.51°42'в.д.N-39-140
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53625416101с Грачёвкасело