сельцо Песчанка, Царицынский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Песчанка

Царицынский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Царицынский уезд
2097Червленоразная (Песчанка), сц. каз.при руч. Песчаном.1238198753764Православный молитвен. дом. Мельниц 8. Близь этого сельца станция Крутая.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Отрадинская волость
1099. Червленоразное (Песчанка), село бывшее государственное, дворов 231, жителей 1611, церковь православная, 2 лавки, 20 ветряных мельниц

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