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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1892 г. По прошению крестьян села Верхнебалыклейского Быковской волости Царевского уезда Ивана Дробкова и других по делу о взыс Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
320Верхне-Балыклейское, с. к.при Волгском займище и оз. Безымянном.13558222730778Церковь православ.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
100. Верхне-Балыклейское, село бывшее государственное, при реке Воложке, дворов 435, жителей 2096, церковь православная, 6 лавок, ярмарка, базар
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13622Верхний Балыклейсело49°32,0' с.ш.45°10,0' в.д.M-38-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18604408101с Верхний Балыклейсело