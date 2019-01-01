село Верхний Балыклей, Быковский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Верхний Балыклей

Быковский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Волгоградской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1892 г. По прошению крестьян села Верхнебалыклейского Быковской волости Царевского уезда Ивана Дробкова и других по делу о взыс Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
320Верхне-Балыклейское, с. к.при Волгском займище и оз. Безымянном.13558222730778Церковь православ.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Быковская волость
100. Верхне-Балыклейское, село бывшее государственное, при реке Воложке, дворов 435, жителей 2096, церковь православная, 6 лавок, ярмарка, базар

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Быковский район
13622Верхний Балыклейсело49°32,0' с.ш.45°10,0' в.д.M-38-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Быковский муниципальный район, Верхнебалыклейское сельское поселение
18604408101с Верхний Балыклейсело

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