погост Плесец, погост Плесец, Ковровский уезд, Владимирская губерния (на 1886) — Familio

Плесец

Ковровский уезд, Владимирская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Ковровский уезд
2659Плесец, пог.при р. Уводи.7781724Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Малышевская волость
836. Плесец, село бывшее государственное, при реке Уводи, дворов 7, жителей 36, церковь православная, ярмарка 8-го июля.
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