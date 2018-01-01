город Корец, город Корец, Рівненська область (на 2018) — Familio

Корец

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Новград-Волынский уезд, Корецкая волость
1275. Корец, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Курчике, дворов 400, жителей 2215, волостное правление (уездный город в 29 верстах), 2 церкви прав Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Волынская губерния, Новоград-Волынский уезд, Корецкая волость
местечко Корец
Волынская губерния, Новоград-Волынский уезд
местечко Корец

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20100Корецьмістомісто районного підпорядкування, центр району, центр міської радир-н КорецькийКорецька міська рада
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