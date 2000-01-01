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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4123Козловка, с. каз.при руч. Песковке.641953198221Церковь православная 1. Училище. Волостное правление. Маслобоень 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1214. Козловка, село бывшее государственное, при речке Песковке, дворов 50, жителей 418, церковь православная, 3 лавки
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Козловка (село)2Станция Выгоничи