село Козловка, Трубчевский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Козловка

Трубчевский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Трубчевский уезд
4123Козловка, с. каз.при руч. Песковке.641953198221Церковь православная 1. Училище. Волостное правление. Маслобоень 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Трубчевский уезд, Красносельская волость
1214. Козловка, село бывшее государственное, при речке Песковке, дворов 50, жителей 418, церковь православная, 3 лавки

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Трубчевский уезд, Красносельская волость
Козловка (село)2Станция Выгоничи

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