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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1897Новорожественское (Жеславль), с. каз.при р. Локне.1212430988992Церковь православная 1. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
771. Новорожественское (Ижеславль), село бывшее государственное, при реке Проне, дворов 369, жителей 3079, церковь православная, лавка
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Новорождественское (Ижеславль т.) с.3618при р. Проне61124522424487645127Хавертово3 чайн. лав., 5 мел. лав., 2 куз., 2 просор., 2 масл., 5 хлеб. маг.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
580Ижеславльсело54°14'с.ш.39°17'в.д.N-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617457116с Ижеславльсело