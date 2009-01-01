посёлок Сутково, Лоевский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Сутково

Лоевский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Холмечская волость
Сутково, имение50153714516

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Лоевский район, Переделковский сельсовет
п Сутково326

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Лоевский район, Страдубский сельсовет
п. Сутково150

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