деревня Селищи, деревня Селищи, Покровский уезд, Владимирская губерния (на 1913) — Familio

Селищи

Покровский уезд, Владимирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4251Селищи, д. вл.при ррч. Власовке и Ивановке.565656168172

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Покровский уезд
Д. Селище15Ник. Ив. Макаров155341

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Покровский уезд, Селищенская волость
95. Селищи, деревня бывшая владельческая, при речках Ивановке и Власовке, дворов 80, жителей 433, волостное правление (уездный город в 61 версте). В 7 верстах — стеклян. Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Селищенская волость
5349Селищи деревня528716045

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Покровский уезд, Селищенская волость
деревня Селищи
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