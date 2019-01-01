село Чусовое, Шалинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Чусовое

Шалинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3281Шайтанский, зав.при р. Чусовой и рч. Шайтанке.1657144910781299Церковь единоверческая 1. Волостное правление. Железоделательный завод 1. Лесопильня 1. Пристань.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Шайтанская волость
1079. Шайтанский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Чусовой и пруде, дворов 462, жителей 2360, волостное правление (уездный город 160 в.), церковь право Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Шайтанская волость
село Шайтанский завод247342961446122814202648[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Шайтанская волость
1) зав. Шайтанский, расположен при впадении небольшого притока Шайтанки в р. Чусовую. Зав. относится к группе Нейвинских заводов, принадлежащих граф. Стенбок- Фермор; зан Показать все Шайтанское общество49514181341Мастеровые Единоверцы и раскольникиРусские159

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Шалинский район
51872Чусовоесело57°21'с.ш.59°16'в.д.O-40-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Шалинский
65727000291с Чусовоесело

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