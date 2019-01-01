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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3281Шайтанский, зав.при р. Чусовой и рч. Шайтанке.1657144910781299Церковь единоверческая 1. Волостное правление. Железоделательный завод 1. Лесопильня 1. Пристань.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1079. Шайтанский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Чусовой и пруде, дворов 462, жителей 2360, волостное правление (уездный город 160 в.), церковь право Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Шайтанский завод247342961446122814202648[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) зав. Шайтанский, расположен при впадении небольшого притока Шайтанки в р. Чусовую. Зав. относится к группе Нейвинских заводов, принадлежащих граф. Стенбок- Фермор; зан Показать все Шайтанское общество49514181341Мастеровые Единоверцы и раскольникиРусские159—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51872Чусовоесело57°21'с.ш.59°16'в.д.O-40-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65727000291с Чусовоесело