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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2241Быково, сц. вл.при пруде.35935250257
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Пронский уезд
Сц. Быково и Д. Хорлоново19Никол. Никол. Долгов154538
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
833. Быково, деревня бывшая владельческая, дворов 93, жителей 535
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Быково, деревня4146при пруде239111020161378½СоболевоеХлебопаш.
Быково, деревня4147при пруде4213214327761378СоболевоеХлебопаш.
Быково, деревня4148при пруде848479561378½СоболевоеХлебопаш.
Быково, деревня4149при пруде21787415261379СоболевоеХлебопаш.
Усадьба купца Андреева4150при пруде—23561378½Соболевое
Усадьба г. Долгова4151при пруде—12361378½Соболевое
Усадьба кр. Зенкова и Лазуткина4152при колодце—471161379Соболевое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
649Быководеревня54°15'с.ш.40°08'в.д.N-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648460106д Быководеревня