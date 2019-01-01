деревня Быково, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Быково

Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2241Быково, сц. вл.при пруде.35935250257

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Пронский уезд
Сц. Быково и Д. Хорлоново19Никол. Никол. Долгов154538

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Соболевская волость
833. Быково, деревня бывшая владельческая, дворов 93, жителей 535

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Соболевская волость
Быково, деревня4146при пруде23911102016137СоболевоеХлебопаш.
Быково, деревня4147при пруде4213214327761378СоболевоеХлебопаш.
Быково, деревня4148при пруде84847956137СоболевоеХлебопаш.
Быково, деревня4149при пруде21787415261379СоболевоеХлебопаш.
Усадьба купца Андреева4150при пруде2356137Соболевое
Усадьба г. Долгова4151при пруде1236137Соболевое
Усадьба кр. Зенкова и Лазуткина4152при колодце471161379Соболевое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Старожиловский район
649Быководеревня54°15'с.ш.40°08'в.д.N-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Старожиловский муниципальный район, Столпянское сельское поселение
61648460106д Быководеревня

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