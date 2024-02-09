посёлок городского типа Клевань, посёлок городского типа Клевань, Рівненська область (на 2018) — Familio

Клевань

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ровенский уезд, Клеванская волость
1674. Клеван, местечко бывшее владельческое, при речке Стубенке, дворов 82, жителей 490, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, костел, 3 Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Волынская губерния, Ровенский уезд, Клеванская волость
местечко Клеваны
Волынская губерния, Ровенский уезд
местечко Клевань

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20362Клеваньселище міського типуцентр селищної радир-н РівненськийКлеванська селищна рада
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