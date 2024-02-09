село Перевесинка, село Перевесинка, Турковский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Перевесинка

Турковский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
623Трех-Святительское (Перевесенки), с. вл.при р. Хопре.6725160644648Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Перевесинская волость
339. Перевесинка, село бывшее владельческое, при реке Хопре, дворов 286, жителей 1428, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, школа, лавк Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Перевесинская волость
село Перевесники

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Турковский район
52770Перевесинкасело52°13'с.ш.43°15'в.д.N-38-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Турковский муниципальный район, Перевесинское сельское поселение
63647435101с Перевесинкасело
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