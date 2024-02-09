село Саратовка, село Саратовка, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Саратовка

Рубцовский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Змеиногорский уезд, Локтевская волость
19Саратовский715504168

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Рубцовский район
151653Саратовкасело51°23'81°39'M-44-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Рубцовский муниципальный район, Сельское поселение Саратовский сельсовет
1638467101с Саратовка#Н/Д
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