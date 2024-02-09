деревня Старые Юрковичи, деревня Старые Юрковичи, Брагинский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Старые Юрковичи

Брагинский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Брагинская волость
690. Юрковичи, село бывшее владельческое, дворов 28, жителей 142, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Брагинская волость
Юрковичи, деревня37657144311720
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Брагинский район, Чемерисский сельсовет
д Старые Юрковичи29

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Брагинский район, Маложинский сельсовет
д. Старые Юрковичи24
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