село Будичаны, село Будичаны, Житомирська область (на 2018) — Familio

Будичаны

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Житомирский уезд, Чудновская волость
163. Сербиновка, село бывшее государственное, при безъимянной речке, дворов 114, жителей 1201, церковь православная, часовня, школа, 2 питейных дома

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-8079Будичаниселоцентр сільської радир-н Чуднівськийсільрада Будичанська
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