- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по иску крест. Сретенской вол. дер. Говядово Екатерины Федоровой Гудковой к односельч. крестИвану Федорову Голубенцеву 4 руб. за убитого сыном его Николаем 14 лет ее Показать все
Дело о разверстании земли на отрубные участки гражданам сел. Говядово Сретенской волости. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-23. Опись 2. Дело 81.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8606Говядово, д. каз.при р. Черемхе.121741814Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ГовядовоI. Елоховское общество1026—6Сретенский на Черемхе приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385861Говядоводеревня58°55'с.ш.38°49'в.д.O-37-042
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78640415271д Говядоводеревня