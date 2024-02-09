деревня Говядово, деревня Говядово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Говядово

Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по иску крест. Сретенской вол. дер. Говядово Екатерины Федоровой Гудковой к односельч. крестИвану Федорову Голубенцеву 4 руб. за убитого сыном его Николаем 14 лет ее Показать все
Дело о разверстании земли на отрубные участки гражданам сел. Говядово Сретенской волости. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-23. Опись 2. Дело 81.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8606Говядово, д. каз.при р. Черемхе.121741814
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Сретенская волость
д. ГовядовоI. Елоховское общество10266Сретенский на Черемхе приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Рыбинский район
385861Говядоводеревня58°55'с.ш.38°49'в.д.O-37-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Волжское сельское поселение
78640415271д Говядоводеревня
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