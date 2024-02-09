деревня Турово Сельцо, деревня Турово Сельцо, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Турово Сельцо

Каргопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Кенозерская волость
323. Турово-Сельцо (Порженская), деревня бывшая государственная, при озере Порженском, дворов 11, жителей 78, 2 кожевенных завода
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