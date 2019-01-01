- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Ирдоново Радюкинской волости Пановых, Нестерова и др. о переселении. 1902 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 6181 Показать все
Дело по жалобе крестьянки д. Ирданова Родюкинской вол. Никольского уезда Ельциной об отобрании у нее имения деверем. 1875–1876 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Ирданова Родюкинской волости Никольского уезда Андрея Яковлевича Панова о выдаче ему свидетельства на открытие трактирного заведения в д Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Ирданова Родюкинской волости Никольского уезда Андрея Яковлевича Панова о выдаче ему свидетельства на открытие трактирного заведения. 18 Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1876 г. По жалобе солдатки Вологодской губернии Никольского уезда Родюкинской волости деревни Ирданова Марии Ельциной на пригов Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской кладбищенской церкви. Список архивных дел п Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Сретенского собора. Список архивных дел по приходу дос Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5396Ирдатово, д. каз.при рч. Ирдатовке.3532107130
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Ирданова44
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33291Ирдановодеревня59°33'с.ш.45°31'в.д.O-38-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634428151д Ирдановодеревня