село Николо-Скопин, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Николо-Скопин

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3037Никольское, с. вл.при колодце и прудах.141442225218Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Скопинский уезд
С. Ефимово, Чижово, Никольское и Александровские выселки1Алек. Дмит. и Аграф. Иван. Ивинские4243596
С. Сергиевское, Никольское тож18Влад. Пет. Вердеровский993618
С. Сергиевское, Никольское тож18Влад. Пет. Вердеровский993618

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Сергиевская волость
1220. Сергиевское (Никольское), село бывшее владельческое, дворов 80, жителей 519, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Сергиевская волость
село Никольское22011528413950307830196097сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Сергиевская волость
Никольское, Сергиевское тож село8074при речке Марьинке1073504187687412волостн. правл.Цер. кам., цер.-пр. шк. смеш., каз. вин. лав., вол. пр., ветр. мел., зан. хлебопаш.
Добротворского дв. вл. ус. при с. Никольскомъ8101при селе Никольскомъс.н.с.н.с.н.7412Никольское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
329929Николо-Скопинсело53°55'с.ш.39°41'в.д.N-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Успенское сельское поселение
61644488126с Николо-Скопинсело

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