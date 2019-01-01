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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3037Никольское, с. вл.при колодце и прудах.141442225218Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Скопинский уезд
С. Ефимово, Чижово, Никольское и Александровские выселки1Алек. Дмит. и Аграф. Иван. Ивинские4243596
С. Сергиевское, Никольское тож18Влад. Пет. Вердеровский993618
С. Сергиевское, Никольское тож18Влад. Пет. Вердеровский993618
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1220. Сергиевское (Никольское), село бывшее владельческое, дворов 80, жителей 519, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Никольское22011528413950307830196097сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Никольское, Сергиевское тож село8074при речке Марьинке1073504187687412—волостн. правл.Цер. кам., цер.-пр. шк. смеш., каз. вин. лав., вол. пр., ветр. мел., зан. хлебопаш.
Добротворского дв. вл. ус. при с. Никольскомъ8101при селе Никольскомъ—с.н.с.н.с.н.7412—Никольское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329929Николо-Скопинсело53°55'с.ш.39°41'в.д.N-37-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644488126с Николо-Скопинсело