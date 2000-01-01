деревня Лампеки, деревня Лампеки, Домановичская волость, Речицкий уезд (на 1909) — Familio

Лампеки

Домановичская волость, Речицкий уезд (на 1909)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Домановичская волость
708. Лампеки, село бывшее владельческое, дворов 19, жителей 135, волостное правление, церковь православная. В ¼ версты — мест. Домановичи, церковь православная, школа

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Домановичская волость
Лампеки, деревня39062341487
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