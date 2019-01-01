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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Корсакова Василия Никифоровича, с. Бортниково Нажеровской волости Ростовского уезда. 1914–1915 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 476. Опись 2. Дело 91.
Дело об укреплении земли за крестьянином деревни Бортниково Нажеровской волости Александром Ивановым Корсаковым. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16. Показать все
Дело о чайне в селе Бортниково Нажеровской волости. 1904–1907 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 69. Опись 1. Дело 21.
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Бортниково Нажеровской волости А. М. Бутузова с И. М. Бутузовым. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рос Показать все
Дело об организации трудовой сельскохозяйственной земледельческой артели «Труд» в дер. Бортниково, Нажеровской волости. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Дело о переходе на 4-х польную систему землепользования граждан дер. Бортниково, Нажеровской волости. 1921–1922 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р Показать все
По жалобе граждан дер. Бортникова Нажеровской волости Алексея и Василия Михайловичей Бутузовых о земле. 1923–1924 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7223Бортниково, д. вл.при колодцах.4025134349
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
345. Бортниково, деревня бывшая владельческая, дворов 17, жителей 94, 2 картоф. суш.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. БортниковоX. Счастливское общество1132325—Нажеровский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350739Бортниководеревня57°07'39°55'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416126д Бортниководеревня