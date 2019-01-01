деревня Бортниково, деревня Бортниково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Бортниково

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Корсакова Василия Никифоровича, с. Бортниково Нажеровской волости Ростовского уезда. 1914–1915 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 476. Опись 2. Дело 91.
Дело об укреплении земли за крестьянином деревни Бортниково Нажеровской волости Александром Ивановым Корсаковым. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16. Показать все
Дело о чайне в селе Бортниково Нажеровской волости. 1904–1907 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 69. Опись 1. Дело 21.
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Бортниково Нажеровской волости А. М. Бутузова с И. М. Бутузовым. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рос Показать все
Дело об организации трудовой сельскохозяйственной земледельческой артели «Труд» в дер. Бортниково, Нажеровской волости. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Дело о переходе на 4-х польную систему землепользования граждан дер. Бортниково, Нажеровской волости. 1921–1922 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р Показать все
По жалобе граждан дер. Бортникова Нажеровской волости Алексея и Василия Михайловичей Бутузовых о земле. 1923–1924 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7223Бортниково, д. вл.при колодцах.4025134349

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Нажеровская волость
345. Бортниково, деревня бывшая владельческая, дворов 17, жителей 94, 2 картоф. суш.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Нажеровская волость
д. БортниковоX. Счастливское общество1132325Нажеровский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350739Бортниководеревня57°07'39°55'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416126д Бортниководеревня
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