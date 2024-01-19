деревня Яколицы, деревня Яколицы, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Яколицы

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Новоторжский уезд
8195Яколицы, д. вл.при рч. Таложенке.3910189382
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Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Новоторжский уезд, Бараньегорская волость
49Яколицы301

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кувшиновский район
281019Яколицыдеревня57°06'34°22'O-36-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, Тысяцкое сельское поселение
28634432231д Яколицыдеревня
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