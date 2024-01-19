деревня Леоновка, деревня Леоновка, Большесолдатский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Леоновка

Большесолдатский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Суджанский уезд
2347Леоновка, д. каз.при р. Рыбинке.434060264250
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Суджанский уезд, Скороденская волость
1059. Леоновка, деревня бывшая государственная, при речке Рыбинке, дворов 102, жителей 629

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Суджанский уезд, Скороднянская волость
Леоновка деревня30455397Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 4. Военно-конский: 10.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Большесолдатский район
630064Леоновкадеревня51°17'35°47'M-36-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Большесолдатский муниципальный район, Сельское поселение Любостанский сельсовет
38603427136д Леоновкадеревня
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