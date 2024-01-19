село Замятница, село Замятница, Черкаська область (на 2018) — Familio

Замятница

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Чигиринский уезд, Лубенецкая волость
1489. Замитница, деревня бывшая владельческая, при реке Тясьмине, дворов 57, жителей 361, 3 ветряных мельницы, винокуренный завод

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Чигиринский уезд, Головковская волость
Замятница дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27931Зам'ятницяселоцентр сільської радир-н Чигиринськийсільрада Зам'ятницька
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