село Ишаки, село Ишаки, Саранский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Ишаки

Саранский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1489Ишаки (Рождественское), с. вл.при руч. Сухой Аморде.2819½84302324Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Саранский уезд
С. Ишаки4Дм. Дм. Дурново28713120

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Мало-Ремезенская волость
880. Ишаки, село бывшее владельческое, при речке Сухой Аморде, дворов 82, жителей 726, церковь православная
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