деревня Анучино, деревня Анучино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Анучино

Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1482Онучина, д. вл.при рч. Аморде.29193187104
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Воротниковская волость
842. Анучино, деревня бывшая владельческая и государственная, при речке Аморде, дворов 31, жителей 310, поташный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Лямбирский район
75957Анучинодеревня54°18'45°32'N-38-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, Протасовское сельское поселение
89637420103д Анучинодеревня
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