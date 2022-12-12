село Мордовская Поляна, село Мордовская Поляна, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Мордовская Поляна

Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Спасский уезд
2440Мордовская Поляна, с. каз.при р. Лундане.251598533523Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Спасский уезд, Ачадовская волость
940. Мордовская Поляна, деревня бывшая государственная, при речке Лундане, дворов 214, жителей 1649, церковь православная

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Спасский уезд, Ачадовская волость
село Мордовския-Поляны«Зубово-Полянское» почт. отдел.2512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район
85294Мордовская Полянасело53°57'42°50'N-38-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Зубово-Полянский муниципальный район, Мордовско-Полянское сельское поселение
89621448101с Мордовская Полянасело
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