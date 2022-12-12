село Малые Сорочинцы, село Малые Сорочинцы, Полтавська область (на 2018) — Familio

Малые Сорочинцы

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
2934Сорочинцы, с. казач.при р. Хороле.918287894855Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Зубовская волость
656. Малые Сорочинцы, село бывшее государственное, при речке Хороле, дворов 324, жителей 1950, церковь православная, школа, кзн., 29 ветряных мельниц, маслобойный завод

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Зубовская волость
16.0Малые Сорочинцы селоМало-Сорочинское козаков272652628027667791545

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18846Малі Сорочинціселор-н Миргородськийсільрада Хомутецька
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