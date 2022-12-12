Малые Сорочинцы
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2934Сорочинцы, с. казач.при р. Хороле.918287894855Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
656. Малые Сорочинцы, село бывшее государственное, при речке Хороле, дворов 324, жителей 1950, церковь православная, школа, кзн., 29 ветряных мельниц, маслобойный завод
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
16.0Малые Сорочинцы селоМало-Сорочинское козаков27265262—8027667791545
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18846Малі Сорочинціселор-н Миргородськийсільрада Хомутецька