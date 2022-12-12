рабочий посёлок Мазульский, рабочий посёлок Мазульский, город Ачинск, Красноярский край (на 2019) — Familio

Мазульский

город Ачинск, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Ачинский округ
142Мазульская, д. каз.при рр. Чулыме и Мазуле.2292456302Часовня православная 1.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Покровская волость
345Мазульская, д., на рч. Мазуль; хлеб.-з. маг.11940139719

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, город краевого подчинения Ачинск
144286Мазульскийгородской поселок56°12'90°22'O-46-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, город Ачинск
4703000056рп Мазульский#Н/Д
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