посёлок городского типа Кикнур, посёлок городского типа Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Кикнур

Кикнурский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
16628Ошминское (Кикнур), с. каз.при рч. Кокшаге.414423105129Церковь православная 1. Лавок 2. Базары еженедельно.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Кундышская волость
1522. Кокшур-Ошминское, село бывшее государственное, при реке Кокшаге, дворов 16, жителей 91, 1-го стана квартира, 2 церкви православные, часовня, 2 школы, больница, почт Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Кикнурский район
8980Кикнурпгт57°19'47°13'O-38-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Кикнурский муниципальный район, Кикнурское городское поселение
33616151051пгт Кикнурпоселок городского типа
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