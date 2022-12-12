Кикнур
Кикнурский муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
16628Ошминское (Кикнур), с. каз.при рч. Кокшаге.414423105129Церковь православная 1. Лавок 2. Базары еженедельно.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1522. Кокшур-Ошминское, село бывшее государственное, при реке Кокшаге, дворов 16, жителей 91, 1-го стана квартира, 2 церкви православные, часовня, 2 школы, больница, почт Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8980Кикнурпгт57°19'47°13'O-38-107
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33616151051пгт Кикнурпоселок городского типа