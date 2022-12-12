Голая Пристань
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
574Голая Пристань, сел. каз.при р. Конке и соляном озере.25станов. кварт.38414621485Церковь православная 1. Рыбные ловли. Еженедельные базары. Речная пристань. Переправа чрез рр. Конку и Днепр. Кордон соляной стражи.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
243. Голая Пристань, село бывшее государственное, при речках Днепро-Конке и Зайке, дворов 409, жителей 2290, церковь православная, часовня, 3 школы, мореходный плес, апте Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-25310Гола Пристаньмістомісто обласного підпорядкування, центр району, центр міської радиміськрада Голопристанська