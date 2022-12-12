Куровское
Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
613Куровская, д. вл.при рч. Нерской.481259491590Фабрик 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
293. Куровское, деревня бывшая владельческая, при речке Нерской, дворов 179, жителей 1014, раскольническая часовня, больница, 2 лавки, красильный завод, самоткацк. ф.
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Куровская 478станция Куровская. 1229Ткацкая фабрика Балашовых, фабричная больница, винная лавка, трактир с вином, 3 чайных лавки. 2 мануфактурных лавки, 3 мелочных лавки и квартира урядника.
Кирпичный завод Т-ва Балашовых, при д. Куровской478станция Куровская. 1—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
42075Куровскоегород55°35'с.ш.38°55'в.д.N-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46749000011г Куровскоегород