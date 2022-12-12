село Комарово, село Комарово, Осинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Комарово

Осинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
3874Комарово (Комаровское), сел.при р. Пасьме.15603486108Церковь православная 1. Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Комаровская волость
1305. Комарова (Комаровское), село бывшее удельное, при речках Письме и Северной, дворов 38, жителей 180, волостное правление (уездный город в 14 верстах), церковь правос Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Осинский район
346765Комаровосело57°19'00"55°40'00"O-40-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Осинский муниципальный район, Комаровское сельское поселение
57640419101с Комаровосело
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