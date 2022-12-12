деревня Большие Сколотни, деревня Большие Сколотни, Слободской муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Большие Сколотни

Слободской муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Слободской уезд
12864Галилеевская 1-я (Сколотни), д. каз.при колодцах.15153786113
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Шепелевская волость
1244. Галилеевская 1-я (Сколотни), деревня бывшая государственная, дворов 27, жителей 163, 2 овичнных завода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Слободской район
29576Большие Сколотнидеревня58°37'49°58'O-39-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Слободской муниципальный район, Ленинское сельское поселение
33635432126д Большие Сколотнидеревня
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