село Туваны, село Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Туваны

Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1118Туваны (Большие Туваны), с. удел.при рч. Березовом Хорле.45453392102Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Атаевская волость
677. Туваны, село бывшее удельное, при речке Хорле, дворов 36, жителей 198, церковь православная, 19 лавок, базар по средам

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Шумерлинский район
141208Туванысело55°36'с.ш.46°33'в.д.N-38-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Шумерлинский муниципальный район, Туванское сельское поселение
97650450101с Туванысело
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