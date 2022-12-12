село Акбарисово, село Акбарисово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Акбарисово

Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
799Акборисова, деревня.при рч. Шалтыке.1001243124110Чр. —Мельниц водяных 2. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Кичкиняшевская волость
403. Акборисова, деревня бывшая государственная, при речке Карамалке, дворов 56, жителей 325, волостное правление (уездный город в 100 верстах). В 7 верстах — поташн. з.

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Кичкиняшевская волость
1Акбарисова, д. при реч. Карамалке, вол. прав., мин. шк., 2 бак. лав., мел.9089264259Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Шаранский район
37098Акбарисовосело54°52'00"54°11'00"N-40-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Шаранский муниципальный район, Сельское поселение Акбарисовский сельсовет
80658405101с Акбарисовосело
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