посёлок городского типа Камышня, посёлок городского типа Камышня, Полтавська область (на 2018) — Familio

Камышня

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
2895Комышна, мест. вл. и казач.при колодцах.31станов. кварт.92525152655Церквей православных 4. Сельское приходское училище. Ярмарок 3. Заводов 4. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Комытанская волость
664. Комышна, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 959, жителей 5800, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь право Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Комышанская волость
1.0Комышна местечкоКомышанское козаков279107101773311032116321
1.0Комышна местечкоКомышанское крестьян собственников 1-ое и 2-ое272119375153104
1.0Комышна местечкоКомышанское 3-ье271288293261
1.0Комышна местечкоКомышанское 4-ое277712181735
1.0Комышна местечкоКомышанское крестьян собственников 5-ое276510212344
1.0Комышна местечкоКомышанское крестьян собственников 6-ое27180145270450467917
1.0Комышна местечкоСтупское крестьян собственников27445131427
1.0Комышна местечкоСлепо-Вороновское крестьян собственников27656111324

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18766Комишняселище міського типуцентр селищної радир-н Миргородськийселищна рада Комишнянська
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