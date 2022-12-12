Камышня
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2895Комышна, мест. вл. и казач.при колодцах.31станов. кварт.92525152655Церквей православных 4. Сельское приходское училище. Ярмарок 3. Заводов 4. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
664. Комышна, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 959, жителей 5800, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь право Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Комышна местечкоКомышанское козаков—27910710—1773311032116321
1.0Комышна местечкоКомышанское крестьян собственников 1-ое и 2-ое—272119—375153104
1.0Комышна местечкоКомышанское 3-ье—27128—8293261
1.0Комышна местечкоКомышанское 4-ое—2777—12181735
1.0Комышна местечкоКомышанское крестьян собственников 5-ое—2765—10212344
1.0Комышна местечкоКомышанское крестьян собственников 6-ое—27180145—270450467917
1.0Комышна местечкоСтупское крестьян собственников—2744—5131427
1.0Комышна местечкоСлепо-Вороновское крестьян собственников—2765—6111324
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18766Комишняселище міського типуцентр селищної радир-н Миргородськийселищна рада Комишнянська