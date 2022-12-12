село Бурилово, село Бурилово, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Бурилово

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Тридубская волость
292. Бурилово, село бывшее военных поселян, дворов 234, жителей 1475, церковь православная, питейный дом

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Тридубская волость
Бурилово4502069606

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16227Буриловеселоцентр сільської радир-н Кривоозерськийсільрада Бурилівська
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