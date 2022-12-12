деревня Береговка, деревня Береговка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Береговка

Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2633Береговая (Береговка), деревня.при р. Белой.551492243266Р. — Пчеловодство, работы на заводах.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Воскресенская волость
1432. Береговка (Береговая), деревня бывшая владельческая, при реке Белой, дворов 95, жителей 517

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Воскресенская волость
3Береговка, д. при р. Белой, прос. дор., зем. учил., бак. лав., х.-з. маг., кузн., паромн. перепр.5515147475501Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Мелеузовский район
524434Береговкадеревня53°07'00"55°59'00"N-40-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мелеузовский муниципальный район, Сельское поселение Араслановский сельсовет
80641415131д Береговкадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close