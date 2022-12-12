Береговка
Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2633Береговая (Береговка), деревня.при р. Белой.551492243266Р. — Пчеловодство, работы на заводах.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1432. Береговка (Береговая), деревня бывшая владельческая, при реке Белой, дворов 95, жителей 517
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
3Береговка, д. при р. Белой, прос. дор., зем. учил., бак. лав., х.-з. маг., кузн., паромн. перепр.5515147475501Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
524434Береговкадеревня53°07'00"55°59'00"N-40-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мелеузовский муниципальный район, Сельское поселение Араслановский сельсовет
80641415131д Береговкадеревня