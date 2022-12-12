деревня Большая Плавица, деревня Большая Плавица, Добринский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Большая Плавица

Добринский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2970Плавица (Филиповы), сц. вл.при р. Плавице.452038261273Завод конный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Тихвинская волость
1176. Петровая (Б. Плавица), деревня бывшая владельческая, при речке Плавице, дворов 88, жителей 625, волостное правление (уездный город в 40 верстах)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Добринский район
79391Большая Плавицадеревня52°12'53"40°21'28"N-37-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Добринский муниципальный район, Сельское поселение Тихвинский сельсовет
42612472101д Большая Плавицадеревня
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