деревня Бустанаево, деревня Бустанаево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Бустанаево

Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1361Бустанаева, деревня.при ррч. Гарейке и Ургузе.807575182179Тп. — Мечеть 1. Мельница водяная.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Ваныш-Алпаутовская волость
643. Бустанаева, деревня бывшая государственная, при речках Гарейке и Ургузе, дворов 77, жителей 500, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Ваныш-Алпаутовская волость
7Бустанаева, д. при реч. Гарейке, х.-з. магаз., мечеть, обществен. мел.7011142425340Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бураевский район
521391Бустанаеводеревня55°56'00"55°15'00"N-40-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бураевский муниципальный район, Сельское поселение Кузбаевский сельсовет
80618431116д Бустанаеводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close