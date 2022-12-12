деревня Малое Ситно, деревня Малое Ситно, Полоцкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Малое Ситно

Полоцкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Николаевская волость
304. Малое Ситно, село бывшее владельческое и государственное, при реке Полоте, дворов 6, жителей 44, церковь православная

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Полоцкий уезд, Николаевская волость
42Малое СитноселоПолота, рекаСитнянского, православногоСитнянскому сельскому обществу9

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Полоцкий район, Малоситнянский сельсовет
д Малое Ситно299

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Полоцкий район, Малоситнянский сельсовет
д. Малое Ситно147
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