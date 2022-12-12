село Потиевка, село Потиевка, Київська область (на 2018) — Familio

Потиевка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Васильковский уезд, Езеранская волость
350. Потиевка, село бывшее владельческое, дворов 163, жителей 1123, церковь православная, 2 питейных дома, лавка, 2 водяных мельницы

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Васильковский уезд, Езерянская волость
Потиевка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10594Потіївкаселоцентр сільської радир-н Білоцерківськийсільрада Потіївська
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