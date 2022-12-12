село Великая Каратуль, село Великая Каратуль, Київська область (на 2018) — Familio

Великая Каратуль

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Переяславский уезд
3238Велякая Каратуль, с. вл и казач.при рч. Броварке.933225622633Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Переяславская волость
745. Великая Каратул, село бывшее государственное и владельческое, при речке Броварке, дворов 309, жителей 1520, церковь православная, 3 питейных дома, кзн., 22 ветрянные Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Переяславский уезд, Переяславская волость
2.0Великая Каратуль селоВелико-Каратульское козаков883163214809729761948
2.0Великая Каратуль селоВелико-Каратульское крестьян собственников88

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11343Велика Каратульселоцентр сільської радир-н Переяслав-Хмельницькийсільрада Великокаратульська
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