село Ризино, село Ризино, Черкаська область (на 2018) — Familio

Ризино

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Уманский уезд, Русаловская волость
1310. Рызино, село бывшее владельческое, при ручье, дворов 169, жителей 1547, церковь православная, школа, питейный дом, вод., 5 ветр. и конн. млнц., винокуренный завод

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Уманский уезд, Русаловская волость
Рызина село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27297Ризинеселоцентр сільської радир-н Звенигородськийсільрада Ризинська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close